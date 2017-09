Dilce também sugeriu que seja criado um cartão para os usuários do Semas / Foto: Divaléia Casagrande ASCOM Câmara

No local há placa que proíbe a descida de caminhões, mas a sinalização não é respeitada

A vereadora Dilce Ghelen, PT, fez uma indicação na sessão da noite de ontem pedindo para que seja colocado um arco limitador de altura na Rua Adolfo Rigoso. Essa via é onde está localizado o CMEI Zilda Neves, o Edifício da Criança, e é bastante íngreme.

Segundo a vereadora, há placas que proíbem a descida dos caminhões que trafegam pela Getúlio Vargas, acima do Hospital São Francisco, por esta rua, mas essa sinalização não é respeitada. “Fui procurada pelos pais das crianças e por servidores. Até agora não ocorreu nenhum acidente, mas sabemos que descem caminhões e caçambas e isso é perigoso”, ressalta a vereadora.

Cartão do Semas

Na sessão desta segunda-feira a vereadora Dilce Ghelen também sugeriu que seja criado um cartão para os servidores usuários do Semas, que é o plano de saúde dos servidores municiais. Dilce diz que essa medida iria oferecer benefícios aos trabalhadores da prefeitura. “Eu também sou servidora e, atualmente, precisamos buscar as guias de exames e de consultas no Semas, e depois levar até o médico. Se tivéssemos um cartão iria facilitar”, destaca.