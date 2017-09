Closmar Zagonel e Mauro Fretta fizeram indicação para a prefeitura faça uma reunião com as empresas de terraplenagem / Fotos: Divaléia Casagrande ASCOM Câmara

Vereadores querem debater destino do lixo de construção e terra de escavações

A falta de um espaço adequado para a destinação dos entulhos da construção civil e a terra de escavações foi um tema abordado pelos vereadores de Concórdia, na sessão realizada na noite desta segunda-feira, 11 de setembro. Os vereadores Closmar Zagonel, PMDB, e Mauro Fretta, PSB, fizeram uma indicação para que a prefeitura faça uma reunião com as empresas que fazem serviços de terraplenagem para debater as normas e os destinos dados aos materiais que são retirados das escavações.

Closmar Zagonel diz que essa dificuldade está afetando muitas obras. “Temos que buscar um entendimento porque está parando muitas obras de pequeno porte e as empresas desse ramo já estão sentindo”.

Mauro freta destaca que esse assunto precisa ser melhor debatido. Ele diz que seria interessante fazer uma discussão juntamente com a prefeitura, para adequar alguns espaços e destinar para o depósito desses materiais. “O que vinha acontecendo é que ia se aterrando, depois se construía e deu no que deu”, destaca.

Valcir Zanella, PSDB, que já trabalhou em serviços de terraplenagens, diz que o mais importante é a conscientização das pessoas. “Eu estava vendo em uma obra que era gesso misturado com lata, papelão, madeira e isopor. Não existe terreno nenhum que comporte”, comenta.

Zagonel enfatiza que alguma alternativa tem que ser encontrada. “A prefeitura realmente vai ter que se envolver porque está parando tudo. Temos que dar uma opção para a sociedade”, pontua.

A indicação de Closmar Zagonel e Mauro Fretta foi aprovada por todos os vereadores.