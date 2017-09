Nesta segunda-feira (11) a equipe de Concórdia encerrou a maratona de jogos com mais uma vitória, desta vez superou a equipe de Florianópolis pelo placar de 2 a 1 no ginásio Rozendo Lima na capital do estado, e com esta vitória a equipe concordiense chega aos 36 pontos e segue na liderança isolada da divisão especial do catarinense.

A ACF mesmo com o desfalque do ala artilheiro Douglinhas que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra a equipe de Jaraguá no domingo (10), soube construir com muita qualidade a vitória contra a equipe do Avaí Floripa.

Ainda na primeira etapa Toni marcou um golaço por cobertura aos 14min48s, já na segunda etapa foi a vez de Fusca balançar as redes aos 5min12s. Os donos da casa descontaram aos 17min30s com Andrei de pênalti.

A ACF logo após a vitória iniciou a viagem de retorno a Concórdia, e já nesta quarta-feira inicia a preparação para a primeira partida dos playoffs da Liga Nacional de Futsal (LNF) na próxima segunda-feira (18) no Centro de Eventos contra a equipe de Joinville.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)