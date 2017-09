A Federação Catarinense de Futebol confirmou a antecipação do jogo entre Concórdia Atlético Clube e Jaraguá, pela oitava rodada do returno da série B do Campeonato Catarinense. A partida, que até então estava marcada para às 20h, no Estádio Domingos Machado de Lima, foi antecipado para às 19h. O objetivo é fugir da concorrência com o jogo da Libertadores da América, que será pela TV, às 21h45.