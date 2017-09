O vazamento do relatório do parecer final sobre a viabilidade de abertura da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Concórdia, foi abordado na tribuna da Câmara de Vereadores de Concórdia, na Sessão da noite de segunda-feira, dia 11. O assunto foi levantado pelo vereador Claiton Casagrande, do PR. Na ocasião, ele pediu a retratação de quem pode ter vazado e ameaçou tomar medidas cabíveis.

Através de informações repassadas, a Rádio Aliança antecipou as justificativas desse parecer ainda no último dia cinco. No dia seis, esses mesmos dados foram apresentados e explicados aos vereadores pelo secretário Municipal da Saúde, Sidinei Schmidt, em reunião no Legislativo Municipal. Porém, o vazamento e consequente publicação dessas informações em alguns dos meios de comunicação de Concórdia, acabou antecipando esse dabate ainda na Sessão da Câmara de Vereadores, na terça-feira, dia cinco.

Tal fato pode ter provocado um desconforto no Governo Municipal e a pergunta mais repetida no dia seguinte era, como fotos das páginas desse documento foram parar em alguns órgãos de imprensa através do aplicativo Whatsapp?

Em sua fala na tribuna, Casagrande revelou publicamente que as informações que vazaram da Câmara de Vereadores foram extraídas de uma cópia do documento que estava sob seus cuidados. O parlamentar assegura que esse documento foi parar em outras mãos sem o seu conhecimento. "Aconteceu dentro da Câmara e esse relatório não voltou até mim, desde a terça-feira passada. Estou propondo uma retratação, um pedido de desculpas para não tomar os procedimentos legais cabíveis em relação a isso", disse Casagrande na tribuna.

Conforme Casagrande, desde esse incidente, essa cópia não voltou para suas mãos. Ele não falou das circunstâncias que esse documento pode ter saído de seus cuidados. Porém, voltou frisar "quem se apropriou, teve conhecimento, teve acesso ou divulgou e nada fez para devolver, estou sugerindo para que faça uma retratação ou tomarei as medidas cabíveis", finaliza.