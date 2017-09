O fato aconteceu nesta segunda-feira em frente à uma panificadora no centro

O furto aconteceu na Rua Marechal Deodoro, no centro de Concórdia e chamou a atenção dos proprietários da panificadora. O primeiro fato curioso é o horário da ação do rapaz, e o segundo, é que ele aguardava a chegada dos produtos. Ele agiu rápido e levou um bolo de dois quilos.

A proprietária, Eliane Pimentel, conta que a van com os produtos da panificadora chega cedo no estabelecimento. “Meu pai vem por volta das 06:30h. Nossa produção fica em outro local, então carregamos na van e trouxemos para a panificadora”, detalha ela. “As imagens mostram que o rapaz estava esperando. Ele aproveitou o momento em que meu pai levou alguns produtos para dentro da padaria, para ir até a van e furtar o bolo”, relata.

Não houve violência. O rapaz pegou o bolo, colocou em uma mochila e saiu. Ainda de acordo com Eliane, o produto seria vendido por cerca de R$ 40,00. “O bolo e o valor não nos causaram grande prejuízo, mas fica o alerta. O rapaz agiu em plena luz do dia, no centro da cidade”, ressalta ela.

As imagens já foram apresentadas à Polícia Militar.