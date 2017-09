Profissionais do Hospital São Francisco de Concórdia estão realizando atividades alusivas ao “Setembro Amarelo”, que tem o objetivo de evitar mortes por suicídio. Na segunda-feira, dia 11, um grupo abordou pessoas que chegavam no Hospital, questionando-as se estas conheciam alguém que cometeu ou tentou o suicídio. Quando a pessoa respondia que sim, uma flor era colocada no jardim do Hospital. Cerca de 400 flores foram utilizadas.

Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil os dados também são preocupantes e revelam que a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. Em Concórdia, neste ano, o Hospital já atendeu 38 pessoas que tentaram se suicidar.

A enfermeira responsável pela Unidade Psiquiátrica do HSF, Loreni Bolllis, diz que é preciso chamar a atenção das pessoas para o assunto. “São muitos casos e entendemos que podemos evitar, mas para isso é preciso conversar sobre o assunto. O número de pessoas que conhece alguém que cometeu ou tentou o suicídio nos surpreendeu. Nosso jardim teve quase 400 flores e isso mostra a importância da conscientização”, destacou.

A programação segue:

Palestra: 13/09 - Depressão Mitos e Verdades

Público: Geral / Local: Casa da Cultura / 19:30h / Gratuito

Dr. Cristiano Tierling (psiquiatra)

Palestra: 20/09 - Adolescente, comportamento suicida

Público: Pais, professores e coordenadores da região a AMAUC

Local: Casa da Cultura / 13:30h / Gratuito

Palestrante: Dr. Cristiano Tierling (psiquiatra)

Reservar vaga através do telefone (49) 3441-4670

Palestra em Arabutã

Dia: 26/09/17 Tema: Prevenção ao Suicídio

Público: Comunidade em geral / Local: SER 29 de julho

Local: SER 29 de julho / Horário: 13h30

O NASF - (Núcleo de Apoio da Saúde da Família) está abordando o tema durante o mês de setembro nas estratégias de saúde da família com atividades educativas/coletivas, panfletagem, distribuição de balões amarelos e mobilizações nas comunidades.