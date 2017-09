Demissão do treinador se deu na tarde desta segunda-feira, dia 11.

Vinícius Eutrópio não é mais técnico da Chapecoense. A demissão do treinador foi confirmada após reunião entre a cúpula do verdão do oeste, na tarde desta segunda-feira, dia 11.

Nesta segunda-feira a Associação Chapecoense de Futebol, em consenso com o treinador Vinicius Eutrópio, anuncia que o mesmo não é mais o comandante técnico da equipe. A Chapecoense deseja sucesso ao treinador em seus projetos futuros, cientes de que em sua passagem pelo comando técnico do time, demonstrou respeito e dedicação ao clube.

