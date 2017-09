A Corporação de Irani abriu inscrições para o “Curso de Bombeiro Voluntário”, que será realizado em 2018. Os interessados podem se inscrever até o dia 08 de dezembro. O edital e as fichas de inscrições estão disponíveis na sede dos Bombeiros de Irani e também podem ser baixados do site www.bombeirosvoluntariosirani.com.br.

As aulas devem iniciar em janeiro e serão realizadas em parceria com a FABET/Concórdia. A carga horária é de 380 horas de aulas teóricas e práticas e mais 100 horas de estágio supervisionado. Os alunos terão acesso a conhecimentos que possibilitarão uma atuação nos atendimentos de primeira resposta junto ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

Atualmente a Corporação conta com o apoio de 37 Bombeiros e 11 alunos que irão integrar o quadro no próximo ano. “Estamos trabalhando para que no ano de 2018 possamos ter um grande número de inscritos e mais pessoas da comunidade realizando o curso para que possa atender pessoas em emergência”, destaca o comandante dos Bombeiros de Irani, Sandro Alves Pereira.