Na manhã desta segunda-feira, agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público deflagram a operação Conexão Venezuela em Passo Fundo, Erechim, Canoas, Porto Alegre e duas cidades de SP. A operação investiga lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo exportação de máquinas eequipamentos agrícolas, entre empresas brasileiras e venezuelanas.

As investigações iniciaram após a Receita Federal identificar pessoas jurídicas no RS e em SP realizando transações financeiras atípicas, em atividade de intermediação de exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela. Empresas sediadas na Venezuela, uma delas estatal, repassavam altos valores ao Brasil para aquisição desses equipamentos. Porém, parte do dinheiro não era destinada aos fabricantes e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, remetida ao exterior.

Algumas dessas transferências tiveram como beneficiárias pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais. Parte dos recursos remetidos da estatal venezuelana para o Brasil seria fruto de crime. Apenas no período de 2010 a 2014, os valores movimentados pela organização teriam ultrapassado os R$ 200 milhões. A Polícia Federal de Passo Fundo cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, dois em Erechim, quatro em Porto Alegre e um em Canoas. Ainda, um em São Paulo e um em Americana.

Na cidade de Passo Fundo os agentes cumprem mandados em uma localizada nos fundos do Posto Basso, no bairro Jerônimo Coelho. Ainda em um condomínio de luxo próximo ao local. Também em escritórios de advocacia na Rua Morom, próximo a Biblioteca Municipal e na Rua Independência. Um dos investigados passo-fundenses teria movimentado R$ 300 milhões no esquema.

Em Erechim os agentes da Polícia Federal agiram em conjunto com auditores da Receita Federal. Logo na chegada a cidade, os agentes foram em dois endereços residenciais. Um dos diretores da Triel-HT, uma das empresas alvo da operação na cidade, foi levado coercitivamente. Ele está na Delegacia em Passo Fundo onde presta depoimento. O nome da erechinmense aparece por conta de operações legais feitas com a empresa alvo da operação da Polícia Federal e da Receita Federal. Essa informação é de uma fonte ligada a empresa em Erechim.

Na busca ao diretor de outra empresa de Erechim, cujo nome não foi ainda apurado, envolvida no esquema, os policiais encontraram como moradora do local a irmã do suposto proprietário da empresa. O endereço seria fictício e estava sendo usada como fachada da empresa em Erechim. A suposta irmã do empresário "vende perfumes", teria apurado a Polícia Federal.

(Fonte: AU Online)