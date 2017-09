O motorista de uma carreta Volvo, com placas de Treze Tílias, tombou ao fazer a curva no início da manhã desta segunda-feira (11) na BR-282, em Vargem Bonita, sentido Catanduvas. O acidente foi atendido pelos Bombeiros por volta das 7h.

De acordo com informações, o condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pelos socorristas para avaliação médica. O veículo, que estava carregado com madeiras, já foi removido do local.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e vai apurar as causas do acidente.

(Fonte: Portal Caco da Rosa)