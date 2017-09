Marco Aurélio Simon Stumm, de 27 anos, sofreu um grave acidente na noite de domingo, dia 10. Ele conduzia um Corsa com placas de Concórdia e bateu na traseira de uma retroescavadeira no Contorno Viário Norte, próximo ao Posto Contorno. De acordo com as informações apuradas na manhã desta segunda-feira, Stumm está na UTI e o estado é grave.

Na noite do acidente, guarnições dos Bombeiros Voluntários e do SAMU fizeram o resgate do motorista. Stumm foi conduzido desacordado ao Hospital, com traumatismo craniano e apresentando bastante sangramento.