Feriadão da Independência 2017 registra queda de 66% no número de mortes

A Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil Catarina encerrou às 23h59min de ontem (domingo), a Operação Independência 2017, que começou à 0h de quarta, dia 28/04.

Durante os cinco dias de Operação, foram registrados 161 acidentes, nos quais 178 pessoas se feriram e 02 morreram. Se comparamos com a última operação de 2017, Corpus Christi, que também teve a mesma duração, houve pequeno aumento no número de acidentes e feridos, mas uma grande redução no número de mortos nas rodovias federais que cortam o estado:

C. Christi Indep. Var.

Acid. 155 161 +3,8%

Feridos 169 178 +5,3%

Mortos 06 02 - 66%

As duas vítimas fatais aconteceram em acidentes da quinta e no domingo. A primeira ocorreu em uma saída de pista na BR 470 em Ibirama e a segunda em uma colisão frontal na BR 282 em Xaxim.

O trabalho de fiscalização da PRF foi intenso: os radares fotográficos registraram 3.941 imagens de veículos acima da velocidade permitida. Outros 2.523 autos de infração foram extraídos devido a outras infrações de trânsito. Destes, 68 foram para motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool e 217 por ultrapassagem em local proibido.

Ainda durante a Operação, o combate ao crime apreendeu 10 pistolas e 29 carregadores escondidos dentro de um tanque de combustível, recuperou 04 veículos roubados e deteve 38 pessoas por crimes diversos.

(Fonte: Nucom/PRF)