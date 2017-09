Uma briga de casal terminou em prisão na noite de domingo, dia 10, em Concórdia. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender o caso de violência doméstica na Rua Vaticano, no Bairro das Nações. As informações eram de que o marido havia agredido a esposa com socos e teria apertado o pescoço da mulher.

Ao chegar na casa a guarnição constatou que o homem não estava mais no local. Em rondas a PM o abordou minutos depois. O motivo da briga não foi apurado, mas os envolvidos acabaram na Delegacia de Polícia.