Prefeitura de Lindóia do Sul vai propor o pagamento de parte do custo pelo Executivo e outra parte pelo produtor.

A Prefeitura de Lindóia do Sul pretende apresentar uma proposta para a Amauc sobre o serviço de recolhimento e beneficiamento de carcaças de animais mortos dentro das propriedades.

Conforme reunião realizada na Comissão de Agricultura do município, a proposta do Executivo lindoiense é o pagamento de 2/3 pela Prefeitura e de 1/3 pelo produtor. A ideia será apresentada para os outros prefeitos da microrregião para se chegar numa unanimidade, tanto em proposta quando em valor.

Como já informado pela Rádio Aliança, a empresa que faz o recolhimento dessas carcaças, que está sediada em Seara, ameaça paralisar as atividades alegando custo logístico. Tal fato gerou preocupação entre os prefeitos da região do Vale da Produção, que discutiram esse problema na última semana.

Com isso, o produtor teria a responsabilidade de dar um destino adequado, conforme a legislação ambiental, para essas carcaças, como em composteiras.

A alegação dos prefeitos é que seria muito trabalhoso para o produtor esquartejar e colocar as partes de um animal de grande porte nesta composteira e que a incidência de morte de outros animais encheria rapidamente e demandaria a construção de outras composteiras, que implicaria em mais custo para os produtores. "Também tem a questão de saúde do produtor rural, que teria que lidar com o cheiro e com questões sanitárias", alega o prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli.