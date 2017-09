Um homem de 27 anos ficou gravemente ferido em um acidente que aconteceu na noite deste domingo, dia 10. Um Corsa com placas de Concórdia bateu na traseira de uma retroescavadeira. O condutor chegou a ficar preso nas ferragens. Ele apresentava sangramento na face e foi socorrido desacordado.

A colisão aconteceu no Contorno Viário Norte, próximo ao Posto Contorno. De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos faziam o sentido Bairro dos Estados.

Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do SAMU fizeram o resgate do motorista, que estava sozinho no carro. Ele foi conduzido ao Hospital São Francisco para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Estadual e a PM também estiveram no local para apurar as causas do acidente e orientar o trânsito, que ficou em meia pista.