Neste domingo a ACF fez uma grande partida no clássico contra a equipe de Jaraguá na Arena Jaraguá e venceu pelo placar de 2 a 0, com o resultado a equipe assumiu a liderança do catarinense com 33 pontos.



Em mais uma partida de grande intensidade como no último confronto pela LNF na qual Concórdia venceu por 6 a 1 no Centro de Eventos, a partida teve todos ingredientes de um clássico, valendo a liderança da competição as equipes entraram em quadra com a faca nos dentes, sabendo que o jogo seria decidido nos detalhes.



E foi justamente nestes detalhes que a equipe concordiense conquistou a vitória, ainda no início da primeira Douglinhas abriu o placar após cobrança de falta aos 1min54s, e durante o restante da primeira etapa a ACF ainda teve boas chances de gol mas não conseguiu ampliar, levando a vantagem de 1 a 0 para o vestiário.

Na etapa complementar os donos da casa passaram a pressionar ainda mais a defesa concordiense, mas o técnico Morruga conseguiu minimizar as chances de gol dos adversários com o posicionamento defensivo bem postado além das grandes defesas de João Neto que tranquilizavam a equipe. Nos últimos minutos quando a equipe de Jaraguá já utilizava goleiro-linha, a ACF aproveitou que o gol adversário estava sem goleiro e em cobrança rápida de lateral de Douglinhas o fixo Valença por cobertura fez um lindo gol para a alegria do grupo concordiense que comemorou muito o retorno a liderança do campeonato Catarinense.



Sem tempo para descanso, a equipe retorna a Joinville onde está hospedada desde a quinta-feira (07) e na tarde desta segunda-feira (11) viaja até Florianópolis para enfrentar a equipe da capital também pelo Catarinense, às 20h15min no ginásio Rozendo Lima, após a partida da segunda-feira retornará a Concórdia para iniciar a preparação para a partida contra Joinville na próxima semana pelos playoffs da LNF.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)