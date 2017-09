A manhã deste domingo foi de trabalho para o grupo gremista que está no Rio de Janeiro desde quinta-feira. Após ser derrotado pelo Vasco da Gama, ontem, no São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, o foco do Tricolor agora é o jogo decisivo contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.



Aqueles jogadores que não começaram atuando contra o Vasco foram para uma academia na Barra da Tijuca onde realizaram trabalho físico sob as orientações do preparador físico, Rogério Dias. A exceção foi Marcelo Grohe,que também treinou na academia ao lado do treinador de goleiros, Rogério Godoy. Aqueles atletas que começaram a partida, permaneceram no hotel realizando trabalho regenerativo em banheira com gelo. O atacante Luan, se recuperando de uma lesão muscular na coxa, seguiu fazendo tratamento no local sob cuidados dos fisioterapeutas, Henrique Valente e Ingrael do Amaral, e do massagista, Anderson Meurer. Pedro Geromel, também voltando de lesão, correu na esteira do hotel acompanhado pelo volante Cristian, recém contratado e que está acompanhando o grupo na capital carioca.

(Fonte: Grêmio)