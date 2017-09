O grupo colorado retoma os trabalhos nesta segunda-feira (11/09) com foco no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de tropeçar no Juventude, em Caxias do Sul, e interromper a sequência de seis vitórias consecutivas dentro da competição, o time treinado por Guto Ferreira agora direciona seu foco para o Figueirense, adversário do próximo final de semana.

A semana de treinamentos também servirá para a recuperação de alguns jogadores importantes e, consequentemente, a definição da formação inicial contra os catarinenses. O capitão D'Alessandro recupera-se de edema muscular na coxa direita e ainda é dúvida. Já Uendel sentiu lesão durante o jogo na Serra e também será reavaliado. Além deles, Danilo Silva trata contusão no tornozelo e Camilo uma lesão muscular na panturrilha. O zagueiro Klaus, com fratura do rádio, será submetido a cirurgia neste domingo. Por outro lado, Rodrigo dourado cumpriu suspensão na última rodada e estará novamente à disposição.

O Internacional encara o Figueirense no próximo sábado (16/09), às 16h30, e contará com o apoio em massa do torcedor colorado dentro do Gigante da Beira-Rio. A venda de ingressos inicia nesta segunda-feira para os sócios do Clube.

(Fonte: Internacional)