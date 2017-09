Com a participação de 8 equipes e cerca de 140 atletas teve início neste domingo (10), a rodada inicial da 1ª Taça Integrar de Futebol de Campo, onde duas equipes representantes de cada município do Integrar participam do campeonato.



O Integrar que iniciou em 2013 entre os municípios de Alto Bela Vista, Ipira, Peritiba e a partir deste ano Piratuba, tem o objetivo de fortalecer a integração entre os municípios, principalmente na área de Turismo e Cultura e agora também através do Esporte.



Nos jogos de abertura, além de diversas autoridades, os prefeitos de Alto Bela Vista Cátia Tesmann Reichert, de Ipira Emerson Reichert, de Peritiba Neusa Klein Maraschini e de Piratuba Olmir Paulinho Benjamini – Bile, fizeram questão de participar do chute inicial, o que demonstra o ótimo relacionamento e a parceria entre as administrações.



Duas partidas foram realizadas neste final de semana, válidas pela primeira rodada do Campeonato, em Ipira no campo do Nacional, jogaram Ipira F.C. “A” x SER Internacional, o jogo bastante disputado e com muito empenho das equipes não saiu do 0x0.



No outro jogo realizado no campo da A.A.R.P – Associação Atlética Rio Peixense, o confronto foi entre LN Presentes/A.A.R.P x Ipira F.C “B” e o placar também ficou no 0x0, demonstrando nesta primeira rodada o equilíbrio do campeonato.



A próxima rodada da Taça Integrar de Futebol de Campo acontece no próximo domingo dia (17), as 16:00 horas, com os seguintes confrontos:

Em Alto Bela Vista, CER União (ABV) x Juventude de Linha Serraria (Piratuba).



Em Peritiba, SER Brasil (Peritiba) x ABVFC SER 29 de Julho (ABV).



(Fonte: Ascom/Integrar)