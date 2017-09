Gol da vitória veio no último lance do segundo tempo.

Com dois gols de Airton e um de Marcos Paulo, o Concórdia Atlético Clube venceu o Fluminense e continua na ponta da tabela do returno da série B do Campeonato Catarinense de Futebol. O placar de 3 a 2 foi conquistado na tarde deste domingo, dia 10, na Arena Joinville, pela sétima rodada do returno da competição.

O CAC sempre esteve à frente no marcador e conseguiu a vitória no último lance do segundo tempo.

Com o resultado, o Galo do Oeste foi a 17 pontos e continua líder do returno e dependendo de si nas próximas duas rodadas para conquistar o título e se garantir na próxima fase. Na geral, o Concórdia é o terceiro colocado, com 30 pontos.

Na próxima rodada, o Concórdia recebe o Jaraguá, às 20h30, da quarta-feira, dia 13, no Domingos Machado de Lima.