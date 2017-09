Acidente com morte em Xaxim

Uma pessoa morre em um grave acidente de trânsito, na madrugada deste domingo, dia 10, em Xaxim.





A colisão frontal ocorreu por volta das 5 horas da manhã, na BR-282, envolvendo uma Honda Bross, com placas de Chapecó e um Jeep, com placas de Ferraz Vasconselhos (SP).





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor da Honda, de 26 anos, não resistiu a pancada e acabou indo a óbito ainda no local. Já os quatro ocupantes do Geep, sendo três com idade de 26, 37, 25, sofreram apenas lesões leves.

