No início da manhã deste domingo (10) o Corpo de Bombeiros de Videira foi acionado para atender um acidente de trânsito envolvendo veículo de passeio e uma carreta. O fato foi registrado na rua João Zardo, bairro Campo Experimental. No local foi constatada a colisão de um veículo GM Astra de Videira, em uma carreta estacionada no pátio de um posto de combustíveis.

O condutor do Astra perdeu o controle da direção e colidiu com violência na carreta. O motorista do veículo Jordão Ademilson Rodrigues Roque Neto de 30 anos, apresentava traumatismo crânio encefálico e trauma na face. Após sua remoção do veículo que ficou de baixo do caminhão o mesmo foi conduzido ao Hospital Salvatoriano Divino Salvador para atendimento médico. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda na ambulância, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ao dar entrada no hospital.

A vítima morava no bairro Vila Verde. Seu corpo está sendo velado no Memorial São Judas Tadeu e o sepultamento será realizado amanhã segunda-feira (11) no cemitério municipal de Tangará.

