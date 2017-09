Um incêndio em vegetação seca aconteceu no final da tarde de sábado, dia 09, em Linha Geraldo, interior de Concórdia. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 19:50h para combater as chamas, que queimaram cerca de seis mil metros quadrados em uma área próxima ao Salão Comunitário. Não houve feridos.

De acordo com informações dos bombeiros, a guarnição trabalhou por uma hora e meia no combate das chamas e no rescaldo. Por ser um lugar de difícil acesso a guarnição não conseguiu entrar com o caminhão e usou batedores e pulverizadores manuais, para apagar o fogo. Cerca de 200 litros de água foram utilizados. As causas do incêndio não foram identificadas.