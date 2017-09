Guarnições do PPT e da Rádio Patrulha de Concórdia fizeram uma apreensão de drogas em Concórdia na madrugada de domingo, dia 10. A ação aconteceu por volta de 00:30h. Foram encontrados 999 gramas de crack, quase três quilos de maconha e 102,5 gramas de cocaína. Também foram recolhidas uma balança e uma mochila usadas para pesar e transportar a droga. De acordo com os policiais, os produtos eram para o tráfico e com a venda das drogas apreendidas os traficantes poderiam ganhar cerca de R$ 65 mil.

A apreensão foi realizada na Vila União, próximo a Escadaria da Vitória. A droga estava escondida em um buraco, em um pátio atrás de uma casa. A polícia chegou aos produtos após receber denúncias.

As drogas, a mochila e a balança foram entregues na Delegacia de Polícia. Os donos não foram identificados, mas uma investigação será realizada.