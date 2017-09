Partida será em Joinville, no norte do estado, a partir das 15h30.

O Concórdia Atlético Clube volta a campo na tarde deste domingo, pela sétima rodada do returno da série B do Campeonato Catarinense. O CAC enfrenta o Fluminense, em Joinville, a partir das 15h30.

O Galo do Oeste, líder do returno e com 14 pontos, quer manter a dianteira na tabela de classificação e lutar por um lugar no quadrangular final. Na geral, o CAC é o quinto colocado com 27 pontos. O Concórdia vem de empate com o Hercílio Luz, por 1 a 1.

Já o adversário não aspira mais nada no campeonato vem de derrota em casa para o Guarani, por 2 a 1.

A arbitragem será de Leandro Messina Perrone, auxiliado por Alexandre Bittencourt e Fabiano Coelho da Silva.