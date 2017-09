Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo?



Os dados são da Organização Mundial da Saúde, e torna-se ainda mais gritante e preocupante quando falamos do nosso pais. No Brasil a cada 45 minutos uma pessoa tira a própria vida.

Por considerar uma causa muito importante, e que impacta diretamente a nossa sociedade a São Camilo Hospital São Francisco aderiu novamente a campanha “Setembro Amarelo” que objetiva falar sobre o suicídio.

Com o lema: “Falar é a melhor solução” na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro uma atividade será realizada em frente ao Hospital São Francisco.

A entrada do HSF será “vestida de amarela” e as pessoas que passam em frente ao hospital serão questionadas se conhecem alguma pessoa que cometeu ou tentou o suicídio.



A cada resposta positiva uma flor simbólica será colocada no jardim da fachada principal.

De acordo com a enfermeira responsável pela Unidade Psiquiátrica do HSF, Loreni Bolllis, a intenção da ação é sensibilizar a população para um assunto que a cada dia mais está inserido em nossa sociedade, e que muitas vezes fazemos de conta não perceber, por medo de não saber lidar com a situação. “Infelizmente temos certeza de que o nosso jardim ficará repleto de flores, simbolizado por vidas que perdemos para o suicídio. Falar sobre este tema com certeza vai ajudar a diminuirmos estes números”, destacou.

Assim convidamos a toda a comunidade e imprensa para participarem desta ação. Segunda-feira dia 11 de setembro às 16h em frente ao HSF.



Abaixo segue a programação completa do mês de setembro que inclui palestras gratuitas com o médico psiquiatra Dr. Cristiano Tierling e panfletagem, organizada pelas entidades: Hospital São Francisco, Núcleo de Apoio da Saúde da Família (NASF), Secretaria Municipal de Saúde, Instituto Lèon Denis e CVV.



Dia: 09/09 - Panfletam no centro da cidade alertando para os altos índices de suicídio, e divulgação do CVV.



Dia: 11/09 – Hospital São Francisco fará uma ação no dia 11 de setembro em frente ao Hospital num trabalho de conscientização sobre o suicídio abordando o assunto com os indivíduos que transitam pelos arredores do hospital e perguntando se cada um já pensou na possibilidade de se suicidar em algum momento da vida, para cada afirmativa será colocado um balão amarelo no jardim do Hospital e a pessoa ganhará sementes de Girassol, pela cor emblemática e pelo significado vivo da flor, ao final do dia o Hospital chamará a mídia para demonstrar o número significativo de pessoas que já cogitaram a possibilidade de acabar com sua própria vida.



Palestra: Dia 13/09

Tema: Depressão Mitos e Verdades

Palestrante: Dr. Cristiano Tierling (psiquiatra)

Público: Geral

Local: Casa da Cultura

Horário: 19h30

Evento gratuito. Reservar vaga através do telefone (49) 3441-4670



Palestra: Dia 20/09

Tema: Adolescente, comportamento suicida

Palestrante: Dr. Cristiano Tierling (psiquiatra)

Público: Pais, professores e coordenadores da região a AMAUC

Local: Casa da Cultura

Horário: 19h30

Evento gratuito. Reservar vaga através do telefone (49) 3441-4670

Palestra em Arabutã

Dia: 26/09/17

Tema: Prevenção ao Suicídio

Palestrante: Loreni Bollis (enfermeira na Unidades Psiquiátrica do HSF)

Público: Comunidade em geral. Divulgação pela secretaria de saúde de Arabutã

Local: SER 29 de julho

Horário: 13h30

O NASF (Núcleo de Apoio da Saúde da Família) trabalhará o tema durante todo o mês de setembro nas estratégias de saúde da família por meio de atividades educativas/coletivas, panfletagem, distribuição de balões amarelos e mobilizações nas comunidades.

(Fonte: Nara Rux Socha/Responsabilidade Social/HSF)