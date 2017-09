A bola segue rolando no Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança, de Futebol de Campo de Concórdia. No sábado, dia 09, a equipe da emissora esteve em Barra Seca, onde transmitiu o jogo entre o time da casa e o Boa Esperança. Com 3 a 0 no placar, o Barra Seca ficou com os três pontos e mostrou a força que tem jogando em seu campo.

O resultado foi construído praticamente no primeiro tempo, com dois gols de Valcarenghi. O primeiro ele marcou de falta, aos 5 minutos e o segundo de pênalti, aos 35. O time do Boa Esperança teve a chance de diminuir ainda na primeira etapa, também com um pênalti, mas o goleiro Beto defendeu o chute de Fabinho.

Depois do intervalo a equipe visitante ficou a maioria do tempo no ataque. Inúmeras chances de falta foram desperdiçadas. Já o Barra Seca, em uma das poucas oportunidades que teve no segundo tempo, fez o terceiro com Vinícius, aos 35 minutos.