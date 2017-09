Ônibus com 41 passageiros tomba na BR 163

Um ônibus de turismo com 39 pessoas a bordo acabou tombando na BR-163 em Guaraciaba.

O acidente aconteceu por volta das 4h da madrugada deste sábado, 09, na Linha Guataparema, e envolveu um coletivo da empresa Excelência Tur de Maripá, que levava passageiros para uma festa de família na cidade gaúcha de Três Passos.

As primeiras informações que obtivemos é que no ônibus haviam 41 passageiros a bordo. Após foi confirmado que se tratavam de 39 pessoas, e não 41, conforme inicialmente divulgado pelos bombeiros.

Segundo informações obtidas pela reportagem da Peperi, dos 39 passageiros, 20 foram conduzidos ao Hospital São Lucas de Guaraciaba para atendimento, sendo que sete estão com ferimentos graves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o tombamento ocorreu após um outro veículo vir na contramão, o que fez com que o condutor do ônibus jogasse o coletivo para fora da pista.

(Fonte: Cristiano Lösch/Portal Peperi)