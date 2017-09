Os 54 anos de emancipação de Jaborá estão sendo marcados pelos eventos variados no município. O aniversário é comemorado nesta segunda-feira, 11 de setembro, mas as atividades já iniciaram no dia 1º e seguem até outubro. Festas no interior, mostra científica, atividades esportivas, Rodeio, confraternizações e inaugurações de obras fazem parte da programação.

De sexta a domingo o 45º Rodeio Criloulo Interestadual de Laço foi realizado no Parque Municipal. Nesta segunda-feira, haverá a inauguração da pista de caminhada e da iluminação do Estádio Municipal, Violar Pretto, às 18:30h. Mais tarde haverá a abertura do campeonato de Futebol Suíço, masculino e feminino.