A principal atração do aniversário é o 27º Fimusi, o Festival de Interpretação da Música de Irani, que iniciou na quarta-feira e foi encerrado no sábado, reunindo cantores do município e de outras regiões.

A programação também contou com homenagem à Pátria no Dia da Independência. No final de semana houve exposição de carros antigos e Mateada com Garotos de Ouro.