Espingarda estava carregada com um cartucho intacto

O fato iniciou em Ipumirim onde um casal brigou. A PM foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência. Na casa, a esposa informou que o marido havia saído após o desentendimento e que teria ido para um bar em Linha Paraíso, Arabutã. No estabelecimento a Polícia efetuou a prisão de L.R.K. depois de encontrar uma espingarda no veículo.

Guarnições de Arabutã e de Ipumirim foram ao bar, pois o ex-namorado da mulher estaria no local e a PM queria evitar nova confusão. Ao fazer buscas no carro do marido, os policiais encontraram uma espingarda CBC calibre 32 modificada para 28.

Sem porte, foi lavrado auto de prisão em flagrante e L.R.K. foi conduzido à Delegacia de Concórdia para os procedimentos.