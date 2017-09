Fato aconteceu na noite da sexta-feira no Loteamento Jardim da Serra.

O Corpo de Bombeiros conduziu à emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD) de Capinzal na noite desta sexta-feira, dia 08, uma mulher de 36 anos vítima de esfaqueamento.

Por volta das 20h40min, os bombeiros foram acionados para se deslocar até a Rua Frei Constantino João Gusso, no Loteamento Jardim da Serra, para atender uma ocorrência de agressão.

No interior de uma residência, deitada em uma cama, encontraram a vítima com ferimentos de faca no braço e antebraço direito. Ela havia perdido muito sangue, estava desorientada e quase em estado de choque.

Os bombeiros estancaram a hemorragia, imobilizaram e conduziram rapidamente a mulher até o HNSD para o atendimento de urgência.

Policiais militares estiveram na residência da vítima em busca de informações mais apuradas sobre o caso. Um ex-namorado é o principal suspeito da agressão.

A vítima será transferida para o Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST) de Joaçaba para o atendimento especializado.

