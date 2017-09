Nesta sexta-feira (08) a equipe concordiense foi superada por Tubarão em partida realizada no Ginásio do Sesc em Joinville, o placar foi de 3 a 2 para os adversários. Mesmo com a derrota a ACF continuou na mesma posição na tabela de classificação, e enfrentará o 2º colocado, que é a equipe de Joinville, a data será divulgada nos próximos dias.



Em uma partida equilibrada como já era esperado, ambas as equipes tiveram boas chances de gol, aos 9 minutos a equipe de Tubarão abriu o placar com Vandinho após cobrança de falta ensaiada, aos 18 a ACF igualou o placar com Gui chutando forte no canto do goleiro Seco.



Na etapa complementar a equipe de Tubarão ampliou com Felipe aos 5 minutos e levou esta vantagem até os minutos finais, quando Jhony igualou novamente o placar aos 16 minutos, mas em um descuido da defesa concordiense Vandinho fez seu segundo gol aos 18 minutos e decretou a vitória de Tubarão.



A ACF se manteve na 15ª posição e enfrentará a equipe de Joinville que classificou-se na vice-liderança da LNF após empate com a equipe do Marreco.



A ACF segue hospedada em Joinville para o restante da maratona de jogos, pois já neste domingo (10) enfrentará a equipe de Jaraguá as 11h na Arena Jaraguá, e na noite da segunda-feira (11) o adversário será a equipe do Floripa na capital do estado, ambas partidas pela divisão especial do catarinense.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF).