Já na capital fluminense, onde realiza dois jogos nos próximos dias, o Grêmio encerrou as sessões de treinamento visando o primeiro compromisso no Rio: o confronto com o Vasco da Gama, às 18 horas deste sábado, em São Januário. Treinando na Gávea, cedida pelo Flamengo, o técnico Renato Portaluppi promoveu o tradicional recreativo de véspera de jogos e também comandou uma atividade de cobrança de pênaltis.



Com o grupo completo para Brasileirão e Conmebol Libertadores Bridgestone, o Grêmio entra em campo neste sábado podendo diminuir, ainda mais, a distância para o líder Corinthians. Em relação à goleada sobre o Sport, no final de semana passado, Renato terá o reforço de Lucas Barrios, que disputou dois jogos das Eliminatórias 2018 com a seleção do Paraguai. A equipe, entretanto, não foi definida publicamente.



Luan, que retornou da Seleção Brasileira, teve constadado um edema no músculo anterior da coxa e ainda é dúvida. Enquanto o grupo treinava na Gávea, inclusive, o jogador ficou no hotel fazendo tratamento intensivo. À tarde, Luan fará fisioterapia com Ingrael do Amaral, profissional que acompanha a delegação.



Depois do jogo contra o Vasco, o Grêmio permanece no Rio de Janeiro para o primeiro jogo das quartas de final da Conmebol Libertadores Bridgestone, contra o Botafogo. A partida será na próxima quarta-feira, às 21h45, no estádio Nilton Santos. Os ingressos já estão à venda.

