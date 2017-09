Depois de dez dias de treinamentos intensos e muita preparação para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B, o Colorado volta a campo neste fim de semana. O desafio é em Caxias do Sul, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, às 16h30, pela 23ª rodada. O Inter lidera a competição com 42 pontos somados e é dono do melhor ataque e da segunda melhor defesa. O Clube do Povo já mostrou sua força fora de casa, tendo a melhor campanha e agora busca a sétima vitória consecutiva na competição. As redes sociais do Clube e a Rádio Colorada acompanham todos os detalhes do confronto em tempo real.

A preparação da equipe do técnico Guto Ferreira foi encerrada na manhã desta sexta-feira (8), no CT do Parque Gigante. Para manter o ritmo dos atletas neste período sem jogos, o Colorado fez um jogo-treino no último sábado (2) contra o Cruzeiro-RS e venceu por 3 a 1. Nesta semana, o treinador pôde testar alternativas na equipe titular, dando oportunidades a alguns jogadores e ainda mais entrosamento para o time que vem de uma sequência positiva de resultados na Série B.

O comandante colorado terá três desfalques importantes para o duelo em Caxias do Sul: Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, D'Alessandro, com um edema na coxa, e Camilo, com uma lesão muscular, estão fora. No lugar de Dourado, Charles deverá ganhar mais uma oportunidade na equipe. Já na vaga do capitão colorado, Felipe Gutiérrez, que estava servindo a Seleção Chilena nas Eliminatórias da Copa do Mundo, deverá ser o substituto.

Adversário colorado nesse sábado (9), o Juventude ocupa a sexta posição na tabela de classificação, com 34 pontos somados. No primeiro turno, jogando no Gigante, as equipes empataram em 1 a 1. Uma vitória em Caxias do Sul coloca o Colorado cada vez mais próximo do seu objetivo final.

Arbitragem

Bruno Arleu de Araujo apita o jogo, auxiliado por Eduardo de Souza Couto e Gabriel Conti Viana.

(Fonte: Internacional)