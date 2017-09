Após um longo período sem jogos pelo Campeonato Brasileiro, a Chapecoense volta a campo no próximo domingo (10), na Arena Condá, para mais uma decisão. Pela 23ª rodada do returno do Brasileirão, a Chape recebe o Cruzeiro com o compromisso de fazer valer o fator casa e o apoio do torcedor e retomar o caminho das vitórias. Com uma semana livre para treinamentos após o retorno de Roma - onde a equipe disputou partida amistosa - o técnico Vinícius Eutrópio pode aproveitar o tempo para ajustar detalhes na equipe.

Na manhã desta sexta-feira, após realizar trabalhos táticos e aprimorar a parte ofensiva do time, o técnico Vinícius Eutrópio concedeu entrevista coletiva e destacou o longo período que teve para trabalhar, sem interrupções, com o elenco. “Foram duas semanas. A primeira com o pessoal do apoio que ficou aqui e que nós preparamos todos os treinos e na segunda eu cheguei para dar a sequência. O foco, 90% do nosso trabalho, foi em cima disso. Primeiro na parte de construção de jogadas e depois na posse de bola no setor ofensivo com finalizações. Temos jogadores com qualidade e esperamos que já surjam nesse jogo os resultados que a gente espera” destacou.

Eutrópio afirmou esperar um adversário difícil e qualificado, independente da formação que o Cruzeiro utilizar, mas garantiu que, além do respeito à equipe mineira, a estratégia é manter a marcação forte e propor o jogo. O técnico falou sobre a importância de sair na frente no placar e reiterou a importância do apoio da torcida. “O que a gente espera, e eu tenho certeza de que isso vai acontecer domingo, é a torcida nos apoiando e sabendo que cada jogador representa um morador, um torcedor, e o sonho da gente permanecer e fazer uma campanha melhor do que estamos fazendo”, pontuou.

Quem também falou à imprensa sobre a expectativa para a próxima partida foi o zagueiro Fabrício Bruno. Consolidado na zaga alviverde, Fabrício foi forjado na equipe mineira, o último time que defendeu antes de vestir a camisa da Chapecoense. Para o jogador, enfrentar a antiga equipe tem uma motivação especial. “A gente encara esse jogo como uma decisão pra nós. Porque até o final da temporada, todos os jogos serão decisivos. Tivemos duas semanas de treinamento, então temos tudo pra buscar a vitória e ter a nossa retomada no Campeonato Brasileiro”, afirmou.

Sobre o momento da equipe, Fabrício foi enfático ao afirmar que o grupo se uniu ainda mais e todos estão trabalhando firme a fim de tirar a Chapecoense do Z-4. “A gente se cobra entre nós e estamos focados e empenhados em dar o nosso melhor para tirar a Chapecoense dessa situação o mais rápido o possível”, finalizou.

A partida entre Chapecoense e Cruzeiro acontece no próximo domingo, às 19h, na Arena Condá.

(Texto: Alessandra Seidel).