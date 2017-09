Com a participação de 8 equipes dos 4 municípios Alto Bela Vista, Ipira, Peritiba e Piratuba do Integrar inicia neste domingo dia 10 de Setembro, a 1ª Taça Integrar de Futebol de Campo.

Além da integração no fortalecimento do Turismo e Cultura entre os municípios do Integrar, neste final de semana esta parceria também será praticada na área esportiva.

O principal objetivo da Taça Integrar é fortalecer os vínculos entre os municípios, e a prática esportiva é um dos instrumentos para desenvolver este relacionamento.

Neste final de semana a rodada terá os seguintes confrontos:

16:00 horas - Nacional "A" - Ipira x SER Internacional - Peritiba

16:00 horas - A.A.R.P - Piratuba x Nacional "B" - Ipira

