Artistas, ilustradores, arquitetos, arte-educadores, estudantes de Artes, escritores, além de curiosos e pessoas que se interessam em experimentar criação de ilustrações terão uma ótima opção neste mês. A Fundação Municipal de Cultura abrirá uma turma para Oficina de Ilustração. As inscrições, gratuitas, já estão abertas e seguem até o próximo dia 15. A oficina será coordenada pelo mediador Gustavo Reginato, e ocorre entre os dias 18 e 22 de setembro. Com carga total de 16 horas, as aulas serão oferecidas das 18h30 às 21h45, no Centro Cultural Concórdia.

Para realizar a inscrição é necessário um documento de identificação, com foto. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável para se inscrever. A idade mínima é de sete anos. As inscrições serão feitas, de forma presencial, na Biblioteca Pública Municipal, junto ao Centro Cultural Concórdia. As vagas são limitadas e será fornecido certificado ao final das aulas. A oficina foi viabilizada por meio de uma parceria com o Mistério da Cultura e patrocínio da empresa "Engie Energia”.

Sobre

Trata-se de uma oficina teórico-prática sobre ilustração e processos narrativos visuais. Contemplará a história da escrita e processos de ilustração, desenho, pintura, fotografia, colagens, bordado e hibridismos, seus processos de reprodução, analógicos e digitais. A oficina irá trabalhar os primeiros registros gráficos, breve história da ilustração na arte, evolução da escrita, o formato livro através dos séculos, o desenho e a ilustração de textos.

Terá também apresentação de estilos (primitivo, realista, cartum, HQ, surrealista, construtivista, cubista, impressionista, moderno, POP e hibridismos contemporâneos) e técnicas de ilustração (lápis grafite, nanquim, guache, aquarela, acrílica, carvão, giz pastel, giz oleoso, giz de cera, lápis de cor, bordado). O cronograma contempla ainda experimentação de processos de criação (a partir de que criamos? como criar, pesquisa bibliográfica e imagética, projeto, acaso, devir, exercícios de olhar, representação de espaços, cenas e objetos), experimentação, técnicas de ilustração, possibilidades de materiais, hibridismos, colagem. Abordagem teórica sobre técnicas de reprodução e impressão de imagens.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).