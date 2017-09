Adriana Spengler mora em Orlando, capital da Flórida. Estado se prepara para chegada do fenômeno climático.

Concordienses que residem nos EUA se preparam para a chegada do furacão Irma

Concordienses que moram nos EUA estão apreensivos com a chegada do furacão Irma, que provocou destruição em alguns países da América Central, nesta semana. Embora tenha perdido força ao passar pelo Caribe, o fenômeno ainda é considerado altamente destrutivo.

A concordiense Adriana Spengler, que mora em Orlando, cidade da Flórida, um dos estados que será atingido pelo furacão. Em entrevista à Rádio Aliança, elea relata que a expectativa é muito grande, todos estão apreensivos e se preparando com o kit furacão, comida não perecível, água e gasolina, atendendo orientação das autoridades. A concordiense, que tem familiares em Porto Brum, diz que, nesse tempo que está nos EUA, nnca tinha visto um fenômeno desse tamanho. "Esse é o mais grande e intenso furacão da história, no Atlântico Norte. Os outros eram menos intenso e de categoria menor", conta.

Embora não resida na região Sul da Flórida, que tem ordem do governo dos EUA para evacuação, ela diz que a região central desse estado também será afetado pela força dos ventos. "Estamos torcendo para que o olho do furacão não toque na terra, porque seria um desastre muito grande", afirma. Completa que por enquanto a situação está tranquila.

Na região Sul da Flórida reside o também concordiense Jairo Pinho, que terá que deixar a região até a passagem do fenômeno. Já o também concordiense Valter Comassetto reside em Atlanta, Capital do Estado da Geórgia, que será atingida com menos impacto pelo furacão Irma.