Dois furtos foram registrados na manhã desta sexta-feira, dia 08, em Concórdia. Os dois estabelecimentos alvos dos ladrões ficam próximos, na Rua 29 de Julho. Câmeras de monitoramento de um deles registraram a ação de um casal.

O primeiro fato aconteceu em uma loja de roupas. De acordo com as informações apuradas pela Rádio Aliança, o casal agiu rápido. Enquanto a mulher distraia as atendentes, o homem carregou calças no ombro, usando um casaco para cobri-las, e em seguida escondeu as peças no carro. Um homem que estava em uma lotérica próxima percebeu a ação e desconfiou, avisando a proprietária da loja.

Como o estabelecimento não possui câmeras de monitoramento, a dona da loja solicitou auxílio em uma padaria que fica ao lado, para ver se as câmeras da panificadora teriam registrado algo. Para a surpresa dela e principalmente das proprietárias da padaria, as imagens mostraram o casal agindo lá também. “Quando fomos averiguar os registros das câmeras, vimos que eles pegaram bebidas das geladeiras e saíram sem pagar”, conta a filha da proprietária da padaria, que prefere não se identificar. “Em plena luz do dia, entram e furtam. A mulher ainda agradeceu minha mãe pelo atendimento e disse que não ia levar nada”, conta a filha, indignada.

A estratégia do casal foi a mesma. Enquanto a mulher conversava com as atendentes, o homem guardava os produtos embaixo de um casaco.

A Polícia Militar foi acionada e já tem as imagens. Buscas estão sendo feitas no município. O rapaz que viu a primeira ação do casal, ainda na loja de roupas, anotou a placa do carro deles.