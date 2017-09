Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar do Campeonato Interiorano de Futebol Sete será na quarta-feira, dia 13.

Acontece na próxima quarta-feira, dia 13, a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. O ato será realizado às 19h na sala de reuniões do Centro de Eventos.

Na ocasião, serão julgados o atleta Dionatan Marcelo Siqueira (Linha Alto Periquito), Everton Weingartner Pereira (Linha Alto Periquito), Gilvan Haselbauer (Linha Prussiano), Leudimar Haselbauer (Linha Prussiano), Luiz Henrique Morais Chaves (Linha Perondi A), Gilberto Ademir Sander (Barra do Pinhal) e Ederlan Slongo (KM111/Linha Carneiro).