Audiência será às 14h no Fórum da Comarca de Ipumirim.

A Justiça de Ipumirim realiza na tarde desta sexta-feira, dia oito, o interrogatório dos envolvidos na chacina de Linha Guaraipo, interior de Arabutã. Dois dos três acusados são ouvidos, a partir das 14h.

O crime aconteceu no fim do mês de março do ano passado. Elementos invadiram a residência de Valdir Dannehnauer e mataram Elizete Lohmann e Estefanni Lohmann. Dannenhauer também foi alvejado e sobreviveu.

O crime provocou comoção em Arabutã, haja vista que foram os primeiros casos de assassinato na história desse município.