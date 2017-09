Encontro está marcado para as 18h30 desta sexta-feira, no Centro Cultural Concórdia

Empresários vão se reunir para falar da flexibilização do horário do comércio

Os empresários vão debater na noite desta sexta-feira, 8 de setembro, a flexibilização do horário de funcionamento do comércio de Concórdia. O Sindilojas, que representa os lojistas, está organizando este encontro, que está marcado para as 18h30, no Centro Cultural.

O presidente do Sindilojas, Leocergio Sarturi, diz que o objetivo é esclarecer dúvidas sobre essa possível mudança. “Nós precisamos evoluir e o sindicato está trabalhando para isso. Queremos que os empresários participem desse encontro”, destaca.

O presidente do sindicato comenta que a Administração Municipal foi convidada para participar desta reunião. Segundo Leocergio Sarturi, o vice-prefeito, Edilson Massocco, já confirmou presença. “Depois disso vamos esperar o posicionamento do prefeito de Concórdia, para ver se ele encaminha o projeto para a Câmara de Vereadores”, ressalta.

A proposta dos empresários é que o prefeito Rogério Pacheco envie um projeto de lei à Câmara de Vereadores para permitir que o comércio local possa ficar aberto em todos os sábados à tarde e domingos. A abertura ou não nesses horários ficaria a critério de cada lojista. Atualmente, a legislação permite que se trabalhe até as 17h apenas nos dois primeiros sábados de cada mês.