Atividades alusivas à cultura gaúcha já estão sendo desenvolvidas na Capital do Trabalho.

Semana Farroupilha inicia no próximo dia 14 em Concórdia

Começa oficialmente no próximo dia 14, a programação da Semana Farroupilha, em Concórdia. O evento também pretende marcar os 60 anos do CTG Fronteira da Querência.

Algumas atividades alusivas à cultura gaúcha já foram desenvolvidas como a busca da chama crioula, em Erechim, no começo desse mês e o Desfile Cívico das entidade tradicionalistas e de cavalarianos, na quinta-feira, dia sete, em concórdia.

No próximo dia dez, acontece a Missa ou culto gaúcho, na Igreja Matriz, em Concórdia, às 19h.

No dia 14, ocorre a abertura oficial da Semana Farroupilha, no CTG Fronteira da Querência.

No dia 15, Noite de Ronda, no CTG Pagoda Cultura, no IFC Concórdia.

No dia 16 de setembro, Jantar e Tertúlia, no CTG Fronteira da Querência.

No dia 20 de setembro, Sessão da Câmara de Vereadores e Encerramento da 34ªSemana Farroupilha de Concórdia.

A programação também contempla transmissões de programa de rádio e outras atividades artísticas.