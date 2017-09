Acidentes envolvendo motocicletas em Concórdia são comuns. Praticamente todos os dias fatos com motos são registrados na área central e em bairros. Um relatório de atendimentos dos Bombeiros Voluntários mostra que entre os meses de janeiro e agosto, foram 310 ocorrências. A média é de quase 40 acidentes por mês e passa de um por dia.

As colisões entre carros e motos são as mais comuns. Nestes oito meses foram 164 acidentes. Os registros de queda de motocicleta mostram 101 ocasiões. Já o registro entre moto e pedestres, é o terceiro colocado, com 14 ocorrências. A lista também mostra 11 colisões de moto com moto. As colisões entre motos e animais e motos e objetos fixos, somam oito atendimentos. Outros três atendimentos foram realizados em casos de acidente entre moto e carroça, moto e ônibus e moto e bicicleta.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Concórdia, Juliano Camillo, destaca que na maioria dos casos os ocupantes das motos acabam se ferindo. “Há quem diga que o pára-choque da moto é o piloto, e realmente na maioria dos acidentes o condutor e o carona sofrem algum tipo de ferimento. São escoriações, fraturas em membros superiores e inferiores”, comenta. “É importante que os motociclistas trafeguem bem equipados, com calçados fechados, capacete, de preferência os fechados e com a fivela bem presa. A viseira deve estar sempre baixada. O uso de luvas também é recomendável”, orienta Camilo.

Os dados da Polícia Militar do município apontam que cerca de 80% dos acidentes com motos são causados pela falta de atenção e velocidade dos motociclistas. “Tem os casos onde os condutores de carros é que fazem conversões, por exemplo, e não percebem a moto, mas na maioria dos casos o acidente é resultado da falta de atenção e velocidade acima do que é permitido nas vias, por parte dos motociclistas”, comenta o capitão Amarante, da PM. “A moto é um veículo que facilita a locomoção, porém alguns condutores passam em locais proibidos, ultrapassam em faixas contínuas e isso contribui para os acidentes”, ressalta. “A PM orienta que tanto os condutores de motos, como os de carros, respeitem a sinalização e tenham mais atenção no trânsito”, frisa Amarante.