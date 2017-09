Fato foi registrado no começo da madrugada desta sexta-feira, dia oito.

Panela esquecida no fogão provoca princípio de incêndio no Nações

Uma panela esquecida no fogão provocou um princípio de incêndio em residência em Concórdia. O fato foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia no começo da madrugada desta sexta-feira, dia oito, no porão de um imóvel, na rua EUA, bairro das Nações. Vizinhos perceberam a fumaça e chamaram a guarnição. Apenas danos pequenos foram provocados pelo sinistro, em especial na cozinha. Ninguém se feriu.