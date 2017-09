Time concordiense já está com a classificação assegurada para a próxima fase.

ACF encara o Tubarão no encerramento da primeira fase da LNF

A Associação Concordiense de Futsal volta a quadra na noite desta sexta-feira, dia oito, para mais uma partida pela Liga Nacional de Futsal. O time da ACF encara o Tubarão no encerramento dessa etapa, no Sul do estado, a partir das 21h.

A ACF já está garantida na próxima fase. Vem de vitória por goleada sobre o Jaraguá, por 6 a 1, no Centro de Eventos. Está na 15ª posição, com 12 pontos.

O time adversário, por sua vez, ainda luta pela última vaga. O Tubarão é o 16º com nove pontos. Os tubaronenses vem de derrota por 5 a 0.