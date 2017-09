Fato aconteceu no começo da noite desta quinta-feira, dia sete, em Linha Pingador.

Um homem de 40 anos sobreviveu a uma tentativa de homicídio no interior de Irani, na noite desta quinta-feira, dia sete. O fato foi registrado na Linha Pingador, por volta das 18h30.

A guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionada para atender a ocorrência e socorreu a vítima, um homem, com 33 marcas de ferimentos no rosto, que podem ter sido provocados por um disparo de espingarda, calibre 40.

Conforme informações, a vítima e a família são de Herval do Oeste e estavam naquela região visitando um amigo, quando houve a confusão.

A vítima foi levada para o Pronto Atendimento Médico de Irani e depois transferido para o Hospital São Francisco de Concórdia. Ele não corre risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada para acompanhar a guarnição e deteve um suspeito pelos disparos.