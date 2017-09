O Internacional treinou na tarde desta quarta-feira, no CT do Parque Gigante, e intensificou a preparação para a partida contra o Juventude, sábado (9/9), às 16h30, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Primeiro, o técnico Guto Ferreira orientou uma atividade técnico/tática, com ênfase na criação de jogadas ofensivas e posicionamento do setor defensivo. Depois, promoveu um coletivo no qual testou a seguinte formação titular: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson, Juan, William Pottker e Sasha; Leandro Damião. Iago, Valdemir e Nico López entraram nos lugares de Uendel, Juan e Pottker no decorrer da movimentação.

D'Alessandro, com um edema muscular na coxa direira, não participou do trabalho. O argentino será reavaliado pelo departamento médico nos próximos dias. O meia Felipe Gutiérrez - que estava a serviço da Seleção Chilena - se reintegraria ao grupo nesta quarta, mas em virtude da greve nos aeroportos de Buenos Aires, onde fez conexão, não conseguiu embarcar a tempo rumo a Porto Alegre.

Em busca da sétima vitória seguida no Brasileirão, o Inter não poderá contar com Camilo, lesionado, e Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O time lidera o campeonato de forma isolada, com 42 pontos, e também é dono do melhor ataque, com 34 gols marcados. Ainda fará mais dos treinamentos, na tarde desta quinta e manhã de sexta-feira, antes do confronto no Alfredo Jaconi.

